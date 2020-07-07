Васильев обслужит матч «Рубин» — «Краснодар», Еськов рассудит «Уфу» и «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 27-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу в Казани, где сыграют местный «Рубин» и «Краснодар», обслужит судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым. Ранее он не судил матчи с участием казанцев.

Гостевую игру «Уфы» против «Ростова» отработает Алексей Еськов. В 2016 году именно он судил встречу с «Рубином» (2:3), когда в составе уфимцев были удалены вратарь Шелия (уже на 8 минуте) и Засеев, а также поставлены два пенальти в обе стороны.

7 июля (вторник)

«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

8 июля (среда)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ростов» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.

9 июля (четверг)

«Урал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов, AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.