Сенатор США предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Сенатор США Боб Мендес предложил Конгрессу ввести очередной пакет антироссийских санкций, в том числе против президента РФ Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу.

Также политик считает необходимым расширить ограничения в отношении российских бизнесменов и оборонного комплекса. Об этом говорится на сайте сенатора.

Политик предложил соответствующие поправки в проект бюджета Пентагона.

Это решение он принял после выхода статьи в газете The New York Times о связях российских властей и движением «Талибан» в Афганистане. Журналисты утверждают, что раскрыли схему, согласно которой Москва платит талибам вознаграждение за каждого убитого американского солдата. В Кремле назвали статью нелепой.