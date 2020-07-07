Соцсети: молодежь снова устроила возле казанского Кремля вечеринку с диджеем и светомузыкой

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Сегодня вечером молодежь вновь устроила вечеринку возле казанского Кремля с диджеем и светомузыкой. Видеозапись появилась в соцсетях.

На видео видно, как возле цирка собралось много молодых людей, приехавших туда на машинах. Здесь же установили диджейский пульт и светомузыку.



Подобная вечеринка уже проводилась на этом же месте в конце июня. Отметим, что возле цирка молодые люди стали собираться после разгона отдыхающих у Речного порта.