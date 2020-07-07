Новости общества

01:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: молодежь снова устроила возле казанского Кремля вечеринку с диджеем и светомузыкой

00:45, 07.07.2020
Соцсети: молодежь снова устроила возле казанского Кремля вечеринку с диджеем и светомузыкой
Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Сегодня вечером молодежь вновь устроила вечеринку возле казанского Кремля с диджеем и светомузыкой. Видеозапись появилась в соцсетях.

На видео видно, как возле цирка собралось много молодых людей, приехавших туда на машинах. Здесь же установили диджейский пульт и светомузыку.

Подобная вечеринка уже проводилась на этом же месте в конце июня. Отметим, что возле цирка молодые люди стали собираться после разгона отдыхающих у Речного порта.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем