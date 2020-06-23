Соцсети: после облавы у Речпорта казанская молодежь начала собираться под стенами кремля

Фото: Илья Репин

После разгона вечеринок у Речного порта молодежь начала собираться прямо у стен Казанского кремля. Видеозапись с вечеринки опубликована в соцсетях.

«Казанская молодежь не долго горевала после того, как стали разгонять ночные вечеринки у Речного порта. Новое место для «пати» нашлось быстро — теперь собираются прямо под стенами кремля», — пишет автор ролика, отмечая народную мудрость о том, что стоит прятаться на самом видном месте.

В комментариях пользователи пишут, что «детям» хочется «гулять и общаться», поэтому запрещать им это бессмысленно.

Ранее ГИБДД Казани устроила «облаву» на молодежь, отдыхающую возле Речного порта.

