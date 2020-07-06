Более 250 тысяч татарстанцев получили помощь от участников движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Более 250 тыс. татарстанцев за 3,5 месяца действия ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом получили помощь в рамках республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Благодаря усилиям благотворителей и активистов движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» за 3,5 месяца действия ограничений было роздано 194 тыс. горячих обедов и ифтар-наборов — бесплатное горячее питание получают инвалиды, одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, матери с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, иностранные студенты. 2 106 человек, не имеющих крыши над головой, получили теплый ночлег благодаря помощи республиканского движения.



Для жителей Татарстана провели почти 4 тыс. удаленных юридических и психологических консультаций. На горячую линию и через сайт движения помощьрядом16.рф поступило более 9,3 тыс. обращений; практически все они обрабатываются в режиме реального времени, и люди получают помощь незамедлительно.



Движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» объединило десятки тысяч неравнодушных жителей республики — предпринимателей, банкиров, юристов, спортсменов, представителей сферы культуры, общественных деятелей и волонтеров.

Например, волонтер Регина Алисова шила медицинские маски с забавными принтами, а средства от их реализации направляла на благотворительность. Казанская группа «Волга-Волга» устроила благотворительный онлайн-концерт и собранные в ходе выступления средства перечислила для лечения пациентов Казанского хосписа. Глава КФХ Адель Муллагалиев из Пестречинского района поддержал производителей из своего района — выкупал у фермеров и владельцев личных подворий сырое молоко и направлял его на переработку: в период самоизоляции самостоятельно реализовать молоко они не могли.

Помимо этого, работу движения поддержали и крупные предприятия Татарстана. Так, ПАО «Казаньоргсинтез» предоставило помещение в 100 кв. м в здании принадлежащего ему ДК химиков для размещения там волонтерского штаба движения. Именно здесь разместился кол-центр движения, обрабатывающий звонки от татарстанцев со всей республики.



Координирует работу движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Штаб социальной поддержки, объединивший представителей 21 авторитетной НКО республики. Многие проекты, запущенные участниками штаба в период пандемии, получат свое продолжение и после окончательного снятия всех ограничений.