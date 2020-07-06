В Татарстане полицейские подарили братьям-близнецам конструктор и деньги на лечение
В Бугульме сотрудники МВД устроили необычный праздник для близнецов Кирилла и Кости. О ребятах узнали из соцсетей. Костя мечтает стать полицейским. У его брата Кирилла диагностирован ДЦП.
Поздравляя мальчиков с 6-летием, полицейские подарили им конструктор и передали родителям деньги на лечение Кирилла.
Ребятам дали посидеть в патрульной машине и даже включили для них «мигалку», передает пресс-служба МВД Татарстана.
«Мальчишки пожали руку настоящим полицейским и приняли от них подарки и поздравления. Маме полицейские передали денежные средства на реабилитацию Кирилла», — говорится в сообщении.
Праздник прошел 27 июня, уточняет пресс-служба администрации Бугульминского района.Общество Татарстан
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