В Татарстане полицейские подарили братьям-близнецам конструктор и деньги на лечение

В Бугульме сотрудники МВД устроили необычный праздник для близнецов Кирилла и Кости. О ребятах узнали из соцсетей. Костя мечтает стать полицейским. У его брата Кирилла диагностирован ДЦП.

Поздравляя мальчиков с 6-летием, полицейские подарили им конструктор и передали родителям деньги на лечение Кирилла.

Ребятам дали посидеть в патрульной машине и даже включили для них «мигалку», передает пресс-служба МВД Татарстана.

«Мальчишки пожали руку настоящим полицейским и приняли от них подарки и поздравления. Маме полицейские передали денежные средства на реабилитацию Кирилла», — говорится в сообщении.

Праздник прошел 27 июня, уточняет пресс-служба администрации Бугульминского района.