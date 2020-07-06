Минниханов осмотрел благоустроенный двор в Московском районе Казани

Фото: пресс-служба президента РТ

В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов посетил двор домов №13 и 13а по улице Шамиля Усманова. Он ознакомился с тем, как городские службы провели благоустройство по программе «Наш двор».

Минниханов оценил, как поменялась придомовая территория в результате масштабного обновления.

Во дворе заасфальтировали проезды и тротуары, отремонтировали наружное освещение, установили скамейки, урны и игровое оборудование для детей: это комплекс обязательных работ, которые предусматривает программа, передает пресс-служба президента РТ.

Руководитель республики подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, программа «Наш двор» выполняется в полном объеме.

За 5 лет будут благоустроены все 6775 дворов, заложенные в план. Это дворы многоквартирных домов, построенных до 2014 года, в которых не было работ по другим республиканским программам ремонта дворов.