Прибыль КИП «Мастер» за 2019 год составила 140 млн рублей

АО «Камский индустриальный парк «Мастер» отчиталось об итогах 2019 года. Чистая прибыль организации составила 140,1 млн рублей.

Согласно отчету, опубликованному на сервере раскрытия корпоративной информации, на прошлый год вообще не планировалась какая-либо прибыль.

Кроме того, почти на 3 000% выросли такие показатели, как «Прочие доходы» и «Прочие расходы». Из материалов следует, что цифры по этим статьям выросли благодаря операциям по продаже облигаций КАМАЗа, начислению доходов по ценным бумагам, корректировке договоров аренды с КАМАЗом и получению субсидии на третью очередь СКИП «Мастер».

В отчете также указано, что на сегодня в индустриальном парке действует 31 компания с участием иностранного капитала. Из них: девять германских, шесть китайских, пять турецких, четыре итальянские, две бельгийские, одна голландская, одна швейцарская, одна кипрская, одна белорусская и одна канадская.