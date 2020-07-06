Опубликовано видео попадания молнии в российского футболиста

Футбольный клуб «Знамя Труда» опубликовал в своем «Инстаграме» видеофрагмент, где видно, как в одного из футболистов бьет молния.

Пострадавшим оказался 16-летний голкипер команды Иван Заборовский. Сразу после инцидента футболиста увезли в реанимацию местной больницы, откуда он был перевезен в подмосковные Люберцы.

«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — говорится в заявлении клуба.

Также, по сообщениям из клуба, на момент тренировки команды погода стояла необлачной и предпосылок к занятиям в зале не было.