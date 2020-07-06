Ильсур Метшин: «Очередь дошла до «Теплоконтроля» — богом забытый микрорайон»

Купание в Казани еще не разрешили

Сегодня во время заседания городского оперштаба по борьбе с коронавирусом начальник Управления гражданской обороны Фердинант Тимурханов сообщил, что пляжи Казани готовы к открытию.

В городе оборудованы места для купания на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», «Комсомольский» и места отдыха у воды «Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы. Все они начнут работу с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Причем пляжи «Большое Лебяжье» и «Комсомольский» и место отдыха «Малое Лебяжье» откроются в этом году после реконструкции.

Отмена запрета на купание относится к мероприятиям третьего этапа снятия ограничений, который пока еще не наступил.

«Надеемся, что ограничения вскоре снимут, и это повод поговорить о главном», — призвал докладчик. По его словам, гибнут люди, как правило, не на глубине, а на мелководье, причем многие из погибших умели плавать.

«По данным ВОЗ, ежегодно 372 тыс. человек гибнут на воде. За 2019 год в России утонули более 4 тыс. человек, в Татарстане — 34 человека, в Казани — трое. Более половины погибших — дети и взрослые мужчины, преимущественно до 25 лет», — привел статистику Тимурханов.

Фердинант Тимурханов сообщил, что пляжи Казани готовы к открытию. Фото kzn.ru

Одной из причин гибели на воде он назвал алкоголь и купание в необорудованных местах. Несмотря на запрет купания, количество людей, в том числе купающихся, на городских пляжах растет. Только за минувший июнь в Казани в необорудованных местах утонули пять человек. Там, где работают спасатели, погибших нет. Поэтому берега Казанки будут патрулировать.

— В целях безопасности с 1 июля на пляжах открылись спасательные посты. Уже спасено шесть человек, из них двое детей, оказана первая помощь 23 отдыхающим. До 30 августа на каждом из пляжей ежедневно с 9.00 до 20.00 будут дежурить по четыре спасателя. Все посты укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами. К началу сезона подготовку для организации работы спасательных постов прошли 65 спасателей, — рассказал Тимурханов.

— Муниципальные пляжи самые безопасные — не допустили за 9 лет ни одного случая гибели. Тем нее менее есть горячие головы, поэтому мы приняли решение организовать дежурства службы спасения — лето будет в буквальном смысле жарким, горячим, — заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Какие парки Казани преобразятся этим летом

Ильсур Метшин напомнил собравшимся, что Казань вышла на пятое место по населению среди крупных городов России. По его словам, городу требуется новое жилье, соцобъекты и объекты социальной инфраструктуры. «Наши планы по благоустройству — грандиозные», — заметил градоначальник.

В этом году преобразятся парки «Черное озеро» и у ДК им. Саид-Галиева, площадь у ДК железнодорожников, сквер по улице Авангардной и набережная озера Нижний Кабан. Фото Олега Тихонова

О текущей работе над общественными и городскими пространствами рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. В этом году преобразятся парки «Черное озеро» и у ДК им. Саид-Галиева, площадь у ДК железнодорожников, сквер по улице Авангардной и набережная озера Нижний Кабан. Всего на пять объектов потратят в этом сезоне 887 млн рублей из республиканского бюджета.

В парке «Черное озеро», имеющем статус объекта культурного наследия, продолжится третья очередь благоустройства: тут отремонтируют ограждения, проложат инженерные сети, смонтируют художественную подсветку, системы видеонаблюдения, арт-объекты. Там появятся новые покрытия на центральных аллеях, заменят старые растения на новые. Территорию парка будут закрывать только локально, в местах проведения работ.

Парк у ДК Саид-Галиева в Дербышках существует с 1959 года. В этом году там реконструировали памятник жителям блокадного Ленинграда. Кроме того, в парке появятся новые растения, арт-объекты и сцена.

В Юдино, на площади у ДК железнодорожников, озеленят территорию, оборудуют детскую зону и дорожки, восстановят фонтан, зону обеспечат системами для безопасности отдыхающих, организуют полив растений. До 30 августа остановочный пункт у ДК железнодорожников исключат из перечня остановок общественного транспорта. Игорь Куляжев попросил горожан отнестись к этому с пониманием.

О текущей работе над общественными и городскими пространствами рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Фото kzn.ru

Наконец-то городской комитет добрался и до промышленного района «Теплоконтроль». Здесь создают сквер площадью 1 гектар на Авангардной улице. В сквере сделают большую зону для общения местных жителей: сцену, несколько площадок для детей разного возраста, тренажерную площадку и футбольно-волейбольную зону. Помимо этого, в рамках программы «Наш двор» отремонтируют 21 территорию, прилегающую к многоэтажкам поблизости от сквера.



Больше всего — 550 млн рублей — на этот год запланировано для обустройства территории протяженностью 2 километра у озера Нижний Кабан. Первый этап работ этого года — со стороны улицы Марджани — уже завершен. Продолжается работа со стороны улицы Салимжанова. Здесь монтируют железобетонные конструкции, прокладывают инженерные сети. Обустроят дорожки над водой, спортплощадки и футбольное поле, высадят каскады растений. А два берега озера соединит новый пешеходный мост.

«И до остальных руки дойдут»

— Вместе с жителями обсуждаем каждый проект, внимательно прислушиваемся к их пожеланиям. И даже в процессе реализации благоустройства набережной Кабана — второй очереди — много предложений поступило. Прогуливающиеся, неравнодушные жители подходят к нам, пожелания высказывают. Поэтому вместе с жителями ожидаем завершения очереди благоустройства набережной Кабана. Первая половина набережной произвела буквально фурор, все с удовольствием гуляют. Поэтому вторая очередь Кабана, уверен, станет также колоритной — планируем подарить ее казанцам в конце августа, — заявил Ильсур Метшин.

Мэр сообщил, что для него фаворитом является сквер на Авангардной.

«Окраина — всегда была отдельная жизнь, жизнь ее и центра города всегда отличались. Не такими темпами, как нам бы хотелось или жителям, но мы в своих планах и обещаниях говорили, что окраины по инфраструктуре, по возможности детям посещать кружки, спортивные секции, культурные мероприятия будут максимально приравнены к тем возможностям, которые есть у детей в центре Казани… Очередь дошла до «Теплоконтроля» — богом забытый промышленный микрорайон... Сегодня хорошими темпами делаем там небольшой парк. Очень активны жители, с охотой выходят на улицу, общаются с нами. Новый для этого района уровень комфорта. И до остальных, дай бог, руки дойдут, — пообещал Метшин.

Екатерина Аблаева