Капитализация «Казаньоргсинтеза» выросла до 187 миллиардов рублей

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В ПАО «Казаньоргсинтез» подвели итоги деятельности за 2019 год. Впервые из-за пандемии коронавируса годовое общее собрание акционеров (ГОСА) прошло в заочной форме. Акционеры смогли ознакомиться с материалами собрания, выразить позицию и направить заполненные бюллетени в установленные законодательством сроки.

Прошлый год выдался непростым для всей нефтехимической отрасли. Казанское предприятие работало в условиях ухудшающейся конъюнктуры рынка: растущей конкуренции, падения мировых цен на полимеры и роста цен на энергоресурсы.



«Несмотря на это, предприятие добилось положительного финансового результата. За прошлый год выручка от реализации товарной продукции превысила 72,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 11,6 млрд рублей. Капитализация ПАО «Казаньоргсинтез» за год выросла со 181,7 до 187,1 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе компании.

В 2019 году «Казаньоргсинтез» произвел 1030 тыс. тонн товарной продукции, что на 40,8 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Индекс физического объема — 102,7% к уровню 2018 года. Основную долю выпуска составляют полимеры этилена и поликарбонаты (87% в стоимостном выражении). Затраты на производство в прошлом году возросли на 1,3 млрд руб. (или на 2,4%) и составили 56,1 млрд рублей.

На внутреннем рынке «Казаньоргсинтез» сбывает основную долю продукции: в 2019 году в России реализовано товаров КОСа на сумму 60,5 млрд руб., доля экспорта составила 11,9 млрд рублей. Компания отгружала продукцию в 31 страну мира, найдя новых потребителей в Гватемале, Индии, Южной Корее и Перу. При этом ориентировалась в первую очередь на страны с более высоким уровнем контрактных цен. В бюджеты всех уровней «Казаньоргсинтез» направил 8,1 млрд рублей налогов, из них 4,2 млрд рублей — в консолидированный бюджет Татарстана.

Компания продолжает уделять большое внимание вопросам экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общий валовой выброс вредных веществ в атмосферу, водопотребление, сброс загрязняющих веществ в водоемы, образование отходов на предприятии всегда строго контролировались, а в 2019 году их объемы были существенно ниже установленных нормативов.

В прошлом году текущие затраты на охрану окружающей среды обошлись почти в полмиллиарда рублей (478 млн руб.). Расходы на природоохранные мероприятия по предотвращению вредного воздействия объектов эксплуатации возросли до 242 млн руб. (в 2018 году — 232 млн рублей).

Мероприятия по охране труда обошлись в 494 млн рублей. Для 614 работников улучшили условия работы. На обеспечение промышленной безопасности в 2019 году предприятие направило 2,7 млрд руб., что на 8,1% больше прошлогоднего показателя.



Большая работа идет в части развития технологий и наращивания мощностей, усовершенствования и модернизации оборудования. Затраты по капитальному строительству, замене и обновлению оборудования в 2019 году составили 12,6 млрд рублей.

На заводе этилена ввели в эксплуатацию четыре новые высокоселективные печи пиролиза, на заводе поликарбонатов провели первый этап модернизации по увеличению мощностей производства, на заводе полиэтилена низкого давления наладили выпуск металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности, на заводе бисфенола А начали строить новый узел алкилирования бензола для производства изопропилбензола, на заводе ОПиТГ ввели в эксплуатацию новое компрессорное отделение и сливо-наливную эстакаду сжиженных углеводородных газов, создали инфраструктуру для отгрузки продукции в 40-футовых контейнерах, начали работы по подготовке к строительству собственной электрогенерирующей установки ПГУ-250.

В рамках ГОСА акционеры «Казаньоргсинтеза» утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. Утвердили распределение прибыли компании и выплату дивидендов. Принято решение провести начисление и выплату дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров:

— по привилегированным акциям из расчета 0,25 руб. на одну акцию;

— по обыкновенным акциям из расчета 4,5468 руб. на одну акцию.

На собрании акционеров избрали совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез». На основании специального права («золотой акции») в состав совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» вошел представитель государства — Сабиров Ринат Касимович — помощник президента Республики Татарстан.

