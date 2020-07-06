Каждый третий трудоспособный житель Татарстана получает зарплату на карту Сбербанка

Общее число карт Сбербанка, на которые жители Татарстана получают заработную плату, превысило 600 тысяч. Это означает, что каждый третий экономически активный житель Татарстана выбирает Сбербанк в качестве финансового партнера для получения вознаграждения за свой труд.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сегодня отделение «Банк Татарстан» сопровождает более 13 тысяч организаций — участников зарплатного проекта. Жители республики, получающие зарплату на карту Сбербанка, могут воспользоваться особыми привилегиями, такими как преимущество и более низкие ставки при получении кредитов, удобные сервисы переводов и оплаты услуг, скидки в магазинах-партнерах. Кроме этого, для удобства наших клиентов мы постоянно совершенствуем сервисы дистанционной оплаты. Через «Сбербанк Онлайн» можно оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, кабельное телевидение и интернет, штрафы ГИБДД и т.д.».

Чтобы начать получать зарплату на карту Сбербанка:

1. Скачайте заявление.

2. Приготовьте реквизиты своей карты и заполните заявление. Как найти реквизиты.

3. Передайте заявление вашему работодателю лично или отправьте его по электронной почте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"