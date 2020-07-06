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Каждый третий трудоспособный житель Татарстана получает зарплату на карту Сбербанка

10:27, 06.07.2020

Общее число карт Сбербанка, на которые жители Татарстана получают заработную плату, превысило 600 тысяч. Это означает, что каждый третий экономически активный житель Татарстана выбирает Сбербанк в качестве финансового партнера для получения вознаграждения за свой труд.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сегодня отделение «Банк Татарстан» сопровождает более 13 тысяч организаций — участников зарплатного проекта. Жители республики, получающие зарплату на карту Сбербанка, могут воспользоваться особыми привилегиями, такими как преимущество и более низкие ставки при получении кредитов, удобные сервисы переводов и оплаты услуг, скидки в магазинах-партнерах. Кроме этого, для удобства наших клиентов мы постоянно совершенствуем сервисы дистанционной оплаты. Через «Сбербанк Онлайн» можно оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, кабельное телевидение и интернет, штрафы ГИБДД и т.д.».

Чтобы начать получать зарплату на карту Сбербанка:

1. Скачайте заявление.

2. Приготовьте реквизиты своей карты и заполните заявление. Как найти реквизиты.

3. Передайте заявление вашему работодателю лично или отправьте его по электронной почте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"
ЭкономикаБанки Татарстан
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