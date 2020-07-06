В Татарстане стартовал процесс по делу несовершеннолетнего вымогателя

В Советском райсуде Казани стартовал процесс по уголовному делу о вымогательстве в отношении 15-летнего подростка. Юноше грозит до 7 лет лишения свободы.

Заявление на обвиняемого написала мать 14-летнего потерпевшего. Она сообщила, что в апреле 2020 года обвиняемый пришел к ней домой вместе с товарищем. Они утверждали, что сын женщины должен деньги «за сообщение им неверных сведений о себе», передает пресс-служба суда.

Государственное обвинение по делу поддерживает первый заместитель прокурора Республики Татарстан Сергей Старостин.

Статься 163 УК РФ, по которой предъявлено обвинение юному вымогателю, предполагает наказание сроком до 7 лет лишения свободы.