Летние лыжи в Апастово и скачки на Сабантуй: посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана на 5 июля

Проводить тренировки на лыжах летом — звучит как начало бородатого анекдота. Однако глава Апастовского района Энгель Фаттахов на такое вполне способен. Он скользит на роликовых лыжах по лесной дорожке и не волнуется о об отсутствии снега. Бывший министр образования республики смотрится вполне уверенно на фото и видео.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин показал, что в его районе тоже были элементы офлайн-Сабантуя. Скачки прошли вживую, победители были определены. Жаль, но снимок самих соревнований он приложил всего один и тот в самом конце «карусели».

Встретить жаркие выходные на рыбалке — это дорогого стоит. Того же мнения придерживается глава Дрожжановсого района Марат Гафаров. Он показал подписчикам как проходит его день отдохновения. Отвечая на комментарии, чиновник также рассказал о планах восстановить все пруды и запустить туда рыбу.

В Лаишевском районе побывала целая делегация членов «Ротари клуба» из Казани. Они приехали на велосипедах, установили табличку в поселке Семрук и провели небольшой субботник на берегу. Возглавляли группу известные в Казани бизнесмены Ильдус Янышев и Марат Бикмуллин. Совместным снимком с ними и поделился глава района Ильдус Зарипов.

Евгений Калашников