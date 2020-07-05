Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов ожидается в ближайшие дни в некоторых регионах России. Так, в воскресенье в Белгородской области будет до 35-37 градусов тепла, в Воронежской — до 40 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также жарко будет в последний день недели в Тамбовской области — до 36 градусов. В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях столбики термометров поднимутся до 39-40 градусов.

На 5-6 июля сильную жару синоптики прогнозируют в Волгоградской области — температура может достигать 40-42 градуса тепла. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — до 38 градусов.

5-7 июля аномальная жара и температура до плюс 40 градусов придет в Саратовскую область. Сильная жара ждет жителей Ростовской (температура 40-41 градус), Астраханской (40-42 градуса) областей, Калмыкии (42-43 градуса).

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в этот период будет в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе.