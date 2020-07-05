Путин: в Конституции СССР была заложена «мина замедленного действия»

Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, заложенной в Конституцию, уверен президент РФ Владимир Путин. Сегодня Россия должна избежать подобной ошибки.

«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — прокомментировал этот пункт Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1".

Президент подчеркнул, что именно защите от развала служит вступившая в силу поправка о неделимости территории страны. На благо государства направлены и остальные поправки, добавил Путин.

«Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что с 4 июля принятые поправки в Конституцию вступили в силу.