В Казанке заметили плавающих на боку рыб

В Казани на реке Казанке заметили плавающих на боку рыб. Необычное поведение рыб снял на видео очевидец.

«Что с рыбой? Она здесь не одна», — говорит автор видео.

Он рассказал, что заметил на поверхности воды много рыбы, которая либо плавает на боку, либо «не может утонуть».

На берегу мужчина нашел мертвого леща.

«Вот тоже бедолага мучается прямо около берега, сейчас выбросится на берег», — добавил он.

Неделю назад мор рыбы заметили в Казани на озере Шанхай. Минэкологии Татарстана проводит анализ проб воды.