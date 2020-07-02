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В Казани на озере Шанхай заметили мор рыбы — Минэкологии Татарстана проводит анализ проб воды

19:54, 02.07.2020
В Казани на озере Шанхай заметили мор рыбы — Минэкологии Татарстана проводит анализ проб воды
Фото: pixabay.com

В Казани на озере Шанхай рыбаки заметили мор рыбы. В Минэкологии ситуацию взяли под контроль. Сейчас проводится анализ проб воды.

«На место выехали инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов республики. Выше по течению (протока Продувалие) экологи зафиксировали сточную трубу, для проведения анализа отобраны пробы природной и сточной воды. Кроме того, направлен запрос в Исполнительный комитет Казани для установления балансодержателя ливневых и канализационных сетей», — сообщает пресс-служба министерства республики.

Ведется расследование.

В мае мор рыбы заметили на реке Меше. В министерстве не смогли установить причины произошедшего.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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