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Казанцы проводят выходные на водоемах: «Народу как на лучших пляжах Турции» — видео

11:34, 05.07.2020
Казанцы проводят выходные на водоемах: «Народу как на лучших пляжах Турции» — видео
Фото: realnoevremya.ru

Казанцы проводят выходные на водоемах. Видео с рек и озер публикуют в соцсетях.

«Сегодня на близлежащих к Казани водоемах и пляжах был настоящий аншлаг. На «Камском море», например, народу было как на лучших пляжах Турции», — написали в Instagtam-аккаунте novosti_116.

В Юдино также замечено много отдыхающих.

На озере Яльчик весь берег «усыпан палаточниками».

Многие купаются на Голубом озере, несмотря на то, что температура воды в нем составляет всего 4 градуса.

На пляже Зеленодольска, по словам очевидцев, «яблоку негде упасть».

Общество Татарстан
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