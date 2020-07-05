Соловьев показал отчет экспертов по делу о пьяном ДТП Михаила Ефремова

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Телеведущий Владимир Соловьев представил данные экспертизы по делу о ДТП, в которое попал актер Михаил Ефремов. Анализ показал, что на подушке безопасности внедорожника Ефремова остались клетки актера.

В своей YouTube-программе «СоловьевLIVE» ведущий заявил, что это говорит о причастности артиста к аварии.

Соловьев обсуждал вопросы дела с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы семьи погибшего.

Телеведущий заявил, что не будет рассказываться как к нему попали эти документы.

Напомним, накануне адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер не будет признавать себя виновным в пьяном ДТП. Однако потом он уточнил, что его не так поняли и Ефремов не пытается убедить всех в своей невиновности. Однако линия защиты строится на эпилептическом припадке, который случился в момент трагедии.