В Удмуртии создали Дирекцию особо охраняемых природных территорий

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Власти Удмуртии решили организовать единый орган, который будет управлять заповедниками и заказниками на территории республики. Этим займется Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Она объединила природные парки «Шаркан», «Усть-Бельск» и Удмуртский Ботанический сад, сообщила пресс-служба Минприроды республики. В будущем в состав Дирекции включат 13 государственных заказников и 111 памятников природы.

Как пишут «Известия Удмуртской республики», дирекция планирует участвовать в конкурсе АСИ с проектом создания кластера для экотуризма на базе Удмуртского ботанического сада. Класьер получит название #УдмуртияРасцветает.