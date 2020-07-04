Экоактивист смог отследить путь сфотографированной под Челнами чайки

Куратор проекта «Дикая природа Татарстана» Радик Кутушев сфотографировал в Набережных Челнах окольцованную чайку. Он решил проверить номер метки и выяснил, что птица прилетела из Германии.

По крайней мере бирку озерная чайка получила именно там, в 2013 году, следует из данных, опубликованных Кутушевым. На момент кольцевания птице было около 3 лет, а значит сейчас ее возраст близок к 10 годам.

Вычисление показывают, что птица замечена через 7 лет на расстоянии 2 747 км от места кольцевания.