Депутат Госдумы пригласила на онлайн-Сабантуй и поздравила татарстанцев со 100-летием ТАССР

Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева обратилась к татарам и башкирам с поздравлением по случаю национального праздника Сабантуй. Она также отдельно остановилась на 100-летии ТАССР.

«От лица Госдумы, от землячества Башкортостана в Москве позвольте поприветствовать вас на нашем любимом празднике Сабантуе», — сказала Юмашева.

Она добавила, что в прошлом году Сабантуй пришелся на столетие Башкирии, а в этом году свой юбилей отмечает соседний Татарстан.

Главный Сабантуй по традиции проводят в Казани, в последние годы он проводился ближе к концу июня. В этом из-за пандемии коронавируса праздник сдвинулся на 4 июля.