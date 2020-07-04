В Татарстане введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья — 45% от плана

В Татарстане введено в эксплуатацию 1 349 тыс. кв. метров жилья, это 45,3% от плана. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов, пишет пресс-служба президента республики.

По инвестиционной программе Госжилфонда при президенте Татарстана сдали 17 домов на 996 квартир площадью 57 тыс. кв. метров (20,8% от плана). Оставшиеся 113 объектов — в высокой и средней степени готовности.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья введено в эксплуатацию 69 многоквартирных жилых дома площадью 494,5 тыс. кв. метров, или 37,5% от плана.

В индивидуальном жилищном строительстве завершено 6 135 домов площадью 797,6 тыс. кв. метров, что составляет 57,4% от плана.

20 июня министр отчитался о вводе 1,2 млн кв. м жилья.

