Татарстан выполнил почти 40% от плана по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На 19 июня в Татарстане введено в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. м жилья. Ко второму полугодию республика приближается, выполнив план на 39%.

Как сообщил на совещании глава Минстроя РТ Фарит Ханифов, динамика ввода жилья за 2 недели составила 96,6 тыс кв. м.

По инвестпрограмме Госжилфонда РТ завершены 17 домов на 996 квартир, передает пресс-служба президента РТ. За две недели введены введены три индивидуальных жилых дома в Сабинском районе площадью 200 кв. м. Еще 74 объекта в высокой степени готовности. К средней можно отнести еще 17 домов, 22 дома пока соответствуют нижней степени готовности.