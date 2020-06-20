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Татарстан выполнил почти 40% от плана по вводу жилья

14:02, 20.06.2020
Татарстан выполнил почти 40% от плана по вводу жилья
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На 19 июня в Татарстане введено в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. м жилья. Ко второму полугодию республика приближается, выполнив план на 39%.

Как сообщил на совещании глава Минстроя РТ Фарит Ханифов, динамика ввода жилья за 2 недели составила 96,6 тыс кв. м.

По инвестпрограмме Госжилфонда РТ завершены 17 домов на 996 квартир, передает пресс-служба президента РТ. За две недели введены введены три индивидуальных жилых дома в Сабинском районе площадью 200 кв. м. Еще 74 объекта в высокой степени готовности. К средней можно отнести еще 17 домов, 22 дома пока соответствуют нижней степени готовности.

НедвижимостьАналитика Татарстан
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