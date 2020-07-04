КДК РФС: «Все тренеры команд РПЛ обязаны носить маски и перчатки на стадионе»

В пятницу состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого было вынесено предупреждение всем клубам и тренерам команд РПЛ.

В КДК РФС пояснили, что представители команд в обязательном порядке должны носить маски и перчатки на стадионе.

«КДК предупреждает клубы РПЛ о том, что все официальные лица клубов, в том числе главные тренеры и исполняющие обязанностей главных тренеров, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках на стадионе (пункт 3.2.4 Регламента). В случае неисполнения указанного положения регламента возобновления чемпионата и Кубка России к нарушителям в дальнейшем КДК РФС будут применяться строгие санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС», — говорится в заявлении КДК.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что ношение масок и перчаток на стадионе необязательно. По мнению специалистов ведомства, при существующих ограничениях (заполнять арены только на 10% от их вместимости) на матчах на открытых площадках дополнительные средства защиты не столь важны.