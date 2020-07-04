Сегодня в Татарстане пройдет Сабантуй

Сегодня, 4 июля, в Татарстане пройдет Сабантуй. Из-за распространения коронавируса по указу президента республики Рустама Минниханова праздник плуга пройдет в режиме онлайн.

30 июня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в небольших населенных пунктах разрешается провести Сабантуй «вживую».

«Массовых больших мероприятий в городах не будет, но в маленьких деревнях, в узком формате мероприятия небольшие пройдут», — сказала она.



Для всех остальных «Реальное время» подготовило гид, где и что посмотреть.