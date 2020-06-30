В некоторых деревнях Татарстана Сабантуй проведут на открытом воздухе

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Сабантуй в Татарстане разрешено проводить в небольших населенных пунктах. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По ее словам, по согласованию со специалистами Роспотребнадзора, которые есть в каждом районе, возможно проведение праздника в деревнях.

«Массовых больших мероприятий в городах не будет, но в маленьких деревнях, в узком формате мероприятия небольшие пройдут», — прокомментировала Авдонина.

Ранее Рустам Минниханов подписал указ «О проведении татарского народного праздника «Сабантуй». В этом году датой праздника становится суббота, 4 июля 2020 года. Кабмину и Министерству культуры Татарстана совместно с главами муниципальных образований республики предписывается организовать проведение мероприятий, приуроченных к празднику — оно должно пройти в онлайн-формате.