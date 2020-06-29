Минниханов подписал указ о проведении Сабантуя
Президент Татарстана Рустам Минниханов официально установил дату празднования Сабантуя в 2020 году. В республике он будет проведен 4 июля.
Соответствующий документ руководитель республики подписал сегодня, 29 июня.
Напомним, что власти РТ решили не проводить Сабантуй в крупных городах и населенных пунктах республики, чтобы не рисковать здоровьем граждан в период пандемии коронавируса. При этом на селе праздник пройдет, если такое решение примут муниципальные власти.Общество Татарстан
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