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Минниханов подписал указ о проведении Сабантуя

17:59, 29.06.2020
Минниханов подписал указ о проведении Сабантуя
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов официально установил дату празднования Сабантуя в 2020 году. В республике он будет проведен 4 июля.

Соответствующий документ руководитель республики подписал сегодня, 29 июня.

Напомним, что власти РТ решили не проводить Сабантуй в крупных городах и населенных пунктах республики, чтобы не рисковать здоровьем граждан в период пандемии коронавируса. При этом на селе праздник пройдет, если такое решение примут муниципальные власти.

Общество Татарстан
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