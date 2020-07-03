В Татарстане прошел первый выпуск магистров исламских наук — видео
В пятницу в Татарстане провели вручение дипломов первым выпускникам Болгарской исламской академии. Впервые в России завершили обучение двадцать три магистра исламских наук, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Среди первых выпускников и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он подчеркнул, что в России не изучен огромный пласт богословского наследия.
Глава ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин подчеркнул, что «проблема подготовки кадров ля мечетей вышла на государственный уровень».ОбществоОбразование Татарстан
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