В июне на казанских заправках подорожало топливо

Фото: Максим Платонов

В Казани подорожали все виды автомобильного топлива

Аналитическая служба «Реального времени» представила очередной обзор цен на автомобильное топливо — изменения в июне, по сравнению с маем, есть, но автолюбителей они вряд ли обрадуют. Подорожали все позиции без исключения, причем некоторые — довольно серьезно.

Бензин марки АИ-92 на казанских заправках подорожал в среднем на 5 копеек (с 41,43 до 41,48 рубля), а АИ-95 — на целых 67 (с 44,51 до 45,18 рубля). Средние цены на 98-й бензин не изменились и остались на уровне 51,80 рубля. Газ подпрыгнул в цене на полтора рубля (с 20 до 21,5), а дизельное топливо прибавило 40 копеек.

Если смотреть раскладку по разным сетям АЗС, то практически все виды автомобильного топлива (кроме АИ-95) дороже всего покупать на заправках «Татнефти». Например, бензин 92-й марки здесь обойдется в 41,65 рубля за литр, в то время как у их коллег на заправках ТАИФ-НК — в 41,40. ЛУКОЙЛ дает на эту марку цену в 41,53 рубля. АИ-95 здесь на 10 копеек дороже, чем на ТАИФ-НК, зато на 60 копеек дешевле, чем на ЛУКОЙЛе. Дизельное топливо везде стоит одинаково — 46,30 рубля, разница в цене на газ исчезающе мала (одна копейка). 100-й бензин стоит 53,40 рубля на заправках «Татнефти», 98-й — 50,20 на ТАИФ-НК.



Бензин марки АИ-92 на казанских заправках подорожал в среднем на 5 копеек (с 41,43 до 41,48 рубля), а АИ-95 — на целых 67 (с 44,51 до 45,18 рубля). Фото Максима Платонова

«Неприличное поведение» газа

У соседей тренд наблюдается примерно тот же. Дорожает топливо и в Йошкар-Оле, причем там разница между маем и июнем существеннее, чем в Казани, да и цены серьезно выше. АИ-92 на заправках марийской столицы стоит на 91 копейку дороже, чем в мае, — 42,27 рубля, АИ-95 магическим образом прибавил столько же (но стоит 45,67 рубля), 98-й бензин подскочил сразу на 2 рубля и стоит теперь в среднем 51,99 за литр. Самое существенное ралли показал газ: подорожал на целых 3 рубля — до 21,90 рубля.



Чебоксары оказались еще дороже: 92-й бензин тут стоит 42,53 рубля за литр, 95-й — 45,48 рубля, 98-й — 52,37, дизельное топливо — 47,42 рубля, а газ, как и двух предыдущих описанных случаях, продемонстрировал самый длинный скачок — на целых 3,25 рубля, до 21,50.

Чуть поспокойнее по ценам на автомобильное топливо Ульяновск, но и тут тоже идет подорожание. Сильнее всех здесь тоже дорожал газ — на 87 копеек. Остальные позиции дешевле, чем у вышеописанных соседей: 41,73 рубля сейчас стоит на родине Ленина 92-й бензин, АИ-95 обойдется в 44,78 рубля за литр, а 98-й бензин — в 49,89 рубля. Дизельное топливо стоит 46,40 рубля. А вот газ, как и до этого, оказался дороже, чем у соседей: 21,85. Правда, рост за месяц тут оказался менее драматичным — на заправках в Ульяновске он и до этого был одним из самых дорогих в регионе, поэтому можно сказать, что цены подровнялись.

В Самаре и Уфе цены показывают примерно ту же картину: рост везде, не подешевела ни одна позиция. Правда, газ тут ведет себя уже совершенно неприлично: в Самаре подорожал на 6,25 рубля (до 23,75), а в Уфе — на 5,5 рубля. Дизельное топливо в Самаре дешевле, чем в Уфе (46,34 против 47,40), 92-й и 95-й бензины — тоже. А вот 98-й в Самаре в среднем на целых 45 копеек дороже (49,55 против 49,10).

Казань продолжает держать одни из самых низких цен в регионе, Уфа — одни из самых высоких

Средние цены на бензин на 29 июня 2020 года в шести городах ПФО

Город/топливо 92 95 ДТ 98/100 ГАЗ Казань 41,48 45,18 46,30 51,80 21,50 Йошкар-Ола 42,27 45,67 46,81 51,99 21,90 Чебоксары 42,53 45,48 47,42 52,37 21,50 Ульяновск 41,73 44,78 46,40 49,89 21,85 Самара 42,12 45,37 46,34 49,55 23,75 Уфа 43,72 45,69 47,40 49,10 24,50

По сравнению с соседями по Поволжью, средние цены на казанских заправках по-прежнему ниже по трем позициям из пяти.



Итак, получается, что самый дешевый 92-й бензин — в Казани, а самый дорогой — в Уфе. 95-й бензин выгоднее всего покупать в Ульяновске, а вот автолюбителям Уфы снова придется раскошелиться сильнее всех. По ценам на дизельное топливо лидируют Чебоксары, а дешевле всего оно у нас в Казани. За 98-м бензином стоит податься в Уфу, самые дорогие средние цены демонстрируют заправки Чебоксар. И наконец, сильно подорожавший газ в Казани и Чебоксарах остается самым выгодным, а вот Уфа опять показывает лидерство — там он на целых три рубля дороже.

«Цены на бирже растут, маржа на заправках катастрофически падает»

Ирек Сулейманов, президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ, объясняет повышение розничной цены на нефтепродукты тем, что цены растут сейчас и в оптовом сегменте:

— Очень сильно растут цены на нефтепродукты — и на 92-й, и на 95-й бензины, и на дизельное топливо. Вертикально интегрированные компании говорят, что невыгодна переработка — то есть заводам невыгодно нефть перерабатывать в бензины. Поэтому они вырабатывают не такое количество, которое нужно для реализации на внутреннем рынке, цены на бирже растут, потому что не очень хватает количества этих нефтепродуктов в принципе. 95-й бензин на сегодняшний день невозможно купить дешевле розницы — оптовые цены на сегодняшний день дороже. Сегодня на бирже, на складах у оптовых компаний мы покупаем его дороже, чем в розницу. Есть регионы в России, где бензин 95-й марки вообще не продают. То есть цены на бирже растут, маржа на заправках катастрофически падает — на сегодняшний день нам придется в убыток торговать 95-м бензином.

Но заправки не имеют права бесконечно повышать цены на бензин, ведь они регулируются. Ирек Сулейманов напоминает, что розничные продавцы нефтепродуктов имеют возможность поднимать стоимость бензина не выше чем на уровень инфляции. При этом они, по его словам, попадают в своеобразную «вилку»:

— Оптовые цены растут, и товара на рынке нефтепродуктов не хватает, в том числе и у нас в Татарстане.

Людмила Губаева