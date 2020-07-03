Игрок УНИКСа написал письмо своему будущему сыну

Лидер УНИКСа Эррик Макколлум написал письмо, в котором он обратился с посланием к своему будущему сыну. В конце лета в семье баскетболиста ожидается пополнение.

Свое письмо он начал с цитаты из послания к Коринфянам, а потом рассказал о тяжести жизни и жестокости этого мира.

«Моему еще нерожденному сыну я хочу сказать, что ты любим. Той любовью, которая «все превозносит, верит во все, надеется на все и переносит все».

Я знаю, что ты не имеешь представления, что ждет тебя в этом жестоком мире. Здесь тяжело, малыш. Самое безопасное место — это там, где ты находишься сейчас. В утробе мамы, где ты защищен от COVID-19, жестокости полиции, расизма, ненависти и многого другого. Жизнь сложна, несправедлива и нечестна, но, даже несмотря на это, мы будем подталкивать тебя к успеху, вдохновению и к переменам», — написал Макколлум.

Также баскетболист выступил с напутствием к своему сыну, пожелав ему быть смелым, помогать другим и знать, что он достаточно сильный, чтобы менять мир вокруг себя. Кроме этого, он обещал стать для него лучшим отцом, оберегать его маму и делать все для гармонии в их семье.

В конце письма он обратился к сыну, назвав его будущее имя. В семье баскетболиста ожидают, что назовут ребенка в честь его отца и дедушки — Эррик Легенда Макколлум Третий.

Полностью письмо-обращение Эррика Макколлума к своему сыну можно почитать на официальном сайте казанского УНИКСа.