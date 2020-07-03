Туристы начали планировать путешествия в Казань заранее

Россияне стали заранее планировать путешествия, как до начала пандемии. Такие данные предоставил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как выяснили аналитики, в апреле большинство (40%) туристов покупали билеты на поезда за два-три дня. Накануне отъезда билет покупали 26% пассажиров, а в день поездки — 1%.

С началом ослабления ограничительных мер туристы начали заранее планировать поездки. Так, пятая часть билетов куплена за 15—44 дня до отправления поезда, 14% — за 8—14 дней. При этом 4% пассажиров приобрели билеты более чем за 60 дней, передает ТАСС.

Чаще всего пассажиры выбирают билеты в Москву (22%) и Санкт-Петербург (11%). Также популярны среди городов Казань, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Хабаровск, Нижний Новгород.



Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что турпоток в Татарстан восстановился примерно на треть.

