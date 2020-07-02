В Татарстане дали рекомендации по работе агропредприятий в период пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Для борьбы с распространением коронавируса предприятия АПК Татарстана должны соблюдать рад правил. Например, не проводить массовые мероприятия, дезинфицировать помещения или перевести на удаленную работу сотрудников из групп риска.

Список правил составил офис Уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РТ. Всего он содержит 17 пунктов. Ссылка на документ здесь.

Кроме того, прилагается чек-лист для предприятий, позволяющий проверять состояние работников и не допустить вспышки COVID-19.