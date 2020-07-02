Участники проекта «Агростартап» рассказали куда потратят гранты — видео
В Татарстане стартовала агропромышленная выставка «День поля». На ней получили гранты участники проекта «Агростартап», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Одна из победительниц Алсу Галимова получила 6 млн рублей. Она планирует закупить коров для своего хозяйства. На эти же цели планирует потратить деньги еще один молодой фермер Адель Хамитов.
А вот Фарида Хайруллина собирается организовать ягодное хозяйство и засадить черной смородиной около 5 гектаров. На эти цели она получила 3 млн рублей.
Общий бюджет проекта «Агростартап» превысил 1 млрд рублей, рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.
«День поля» стал первым в Татарстане масштабным «постковидным» мероприятием. Тысячи человек посетили выставку. Ее проведение одобрено, поскольку большая часть активности проходит под открытым небом.ПромышленностьАгропром Татарстан
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