Участники проекта «Агростартап» рассказали куда потратят гранты — видео

В Татарстане стартовала агропромышленная выставка «День поля». На ней получили гранты участники проекта «Агростартап», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Одна из победительниц Алсу Галимова получила 6 млн рублей. Она планирует закупить коров для своего хозяйства. На эти же цели планирует потратить деньги еще один молодой фермер Адель Хамитов.

А вот Фарида Хайруллина собирается организовать ягодное хозяйство и засадить черной смородиной около 5 гектаров. На эти цели она получила 3 млн рублей.

Общий бюджет проекта «Агростартап» превысил 1 млрд рублей, рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«День поля» стал первым в Татарстане масштабным «постковидным» мероприятием. Тысячи человек посетили выставку. Ее проведение одобрено, поскольку большая часть активности проходит под открытым небом.