Сотрудница исполкома Лаишевского района незаконно начислила себе 1,1 млн рублей

Начальник отдела учета и отчетности исполкома Лаишевского района подозревается в мошенничестве в крупном размере. В Высокогорском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Татарстану в отношении чиновницы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год подозреваемая подделала бухгалтерские документы и начислила на свою банковскую карту 1,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

В Казани директор ООО «Старт Групп» Дмитрий Решетников подозревается в нескольких эпизодах мошенничества с общим ущербом в 10,6 млн рублей.

