Следком подозревает казанского бизнесмена в аферах на 10 миллионов с продажей долей фирмы

Фото: «Реальное время»

Фигурантам уголовного дела с 17 потерпевшими стал директор и владелец казанского ООО «Старт Групп» Дмитрий Решетников. Сегодня Следком по РТ обнародовал информацию, что он подозревается в серии мошенничеств с ущербом в 10,6 млн рублей с лишним.



По предварительной версии сотрудников СК и экономической полиции УВД Казани, в 2017 году подозреваемый предложил одному из казанцев продать 4% доли уставного капитала фирмы путем последующего внесения сведений об этом в налоговый орган и выплат дивидендов от 36 до 74% годовых.

Мужчина согласился и перечислил на расчетный счет ООО «Старт Групп» 1,6 млн рублей, однако обещанную долю в капитале фирмы не получил. Только новые обещания о скором возврате денег с учетом 45% годовых. Такую прибыль предприниматель объяснял тем, что вложит те самые 1,6 млн в открытие новых классов школы робототехники и моделирования. В результате потерпевший «инвестировал» еще 1 млн рублей, но ни их возврата, ни прибыли не дождался.

По схожей схеме в статусе потерпевших оказались еще 16 человек. Их ущерб в следственном отделе по Ново-Савиновскому району Следкома по РТ оценили в 8 млн рублей с лишним.