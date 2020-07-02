На улице Ершова в Казани дерево упало на легковушку — фото
В Казани возле здания по адресу Ершова, 8 дерево переломилось и упало на легковую машину.
Из-за случившегося проезд по данному участку дороги закрыли.
Когда корреспондент «Реального времени» был на месте происшествия, водитель авто еще не объявился. Судя по фото, дерево повредило крышу и двери машины.
В минувшие выходные из-за сильного ветра в Татарстане упали 15 деревьев, одно из них обрушилось на автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.ПроисшествияАвто Татарстан
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