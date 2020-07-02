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Происшествия

На улице Ершова в Казани дерево упало на легковушку — фото

17:01, 02.07.2020
На улице Ершова в Казани дерево упало на легковушку — фото
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В Казани возле здания по адресу Ершова, 8 дерево переломилось и упало на легковую машину.

Из-за случившегося проезд по данному участку дороги закрыли.

Когда корреспондент «Реального времени» был на месте происшествия, водитель авто еще не объявился. Судя по фото, дерево повредило крышу и двери машины.

В минувшие выходные из-за сильного ветра в Татарстане упали 15 деревьев, одно из них обрушилось на автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

ПроисшествияАвто Татарстан
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