Метшин поблагодарил тех, кто проголосовал за присвоение Казани звания Города трудовой доблести

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто поддержал столицу Татарстана в борьбе за звание Города трудовой доблести. За Казань проголосовали более 2,4 млн человек со всей России, пишет пресс-служба мэрии Казани.

«В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы», — сказал Метшин.

По его словам, это событие важно не только для людей старшего поколения, но и для молодежи, и детей. Важно понимать, в чем величие твоей малой родины, иметь пример, на который равняешься, считает Метшин.

Он подчеркнул, что в Казани приложат все силы, чтобы быть достойными этого звания.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил присвоить Казани звание Города трудовой доблести.

