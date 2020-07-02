2,5 тысячи татарстанцев подали заявку на ипотеку с господдержкой в Сбербанке

Татарстанцы подали более 2,5 тысячи заявок на ипотеку с господдержкой с момента снижения ставок. На сегодняшний день Сбербанк выдал уже более 600 кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей по льготной процентной ставке.

По ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом от 15%. При регистрации через сервис «Электронная регистрация» ставка будет снижена на 0,3 п. п. Таким образом, ставка составит 6,1% годовых. Воспользоваться дисконтом можно до 1 февраля 2021 года.

В рамках кредитования по программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России, в том числе и в Казани. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Мы наблюдаем существенный рост заявок по ипотеке. Основным драйвером является внедрение «Госпрограммы 2020». Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика нашим клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн. Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде, без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Отмечу, что сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка».

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк