Ильсур Метшин посетил туристический лагерь «Юнитур» в Лаишевском районе

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом ремонта детского туристического лагеря «Юнитур» в Лаишевском районе. Лагерь готов на 85%, его планируется сдать к 1 августа, пишет пресс-служба мэрии Казани.

После ремонта пропускная способность лагеря вырастет с 40—50 до 96 человек за смену. Ребята смогут заселяться в домики по три, восемь, 16 человек или в палатки по четыре человека. Мэр отметил, что благодаря программе президента Татарстана Рустама Минниханова в этом году будут отремонтированы четыре детских лагеря из 14 («Заречье», «Восток», «Юнитур» и «Молодежный»). На эти цели из бюджета республики было выделено 700 млн рублей.

«Очень важно, что мы сохранили сеть наших загородных лагерей для детей. После проведения капремонта в них мы сможем принимать по 15 тыс. детей в год», — сказал Метшин.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов рассказал, что во время ремонта старались сохранить туристическую направленность лагеря. Сейчас это единственный туристический лагерь, который находится в глухом лесу.

Во время ремонта на территории лагеря реконструируют модульные здания и сооружения, 11 спальных корпусов, капитально отремонтируют столовую на 100 мест. Вместо двухместных палаток здесь поставят большие каркасные четырехместные палатки. Также ребятам будет доступен единственный в Поволжье собственный веревочный парк.

Напомним, в Татарстане в 2020 году на летний отдых детей направят 1,6 млрд рублей.

