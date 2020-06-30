В Татарстане на летний отдых детей направят 1,6 млрд рублей

В 2020 году в Татарстане на летний оздоровительный отдых детей выделено 1,6 млрд рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов на брифинге в кабмине.

Охват составит 82 890 человек, из них 65 тысяч отдохнут в стационарных лагерях, в том числе в Краснодаре и Крыму.

По постановлению кабмина РТ, с 29 июня в Татарстане могут начать работу летние оздоровительные учреждения (в основном детские лагеря). По факту пеервые смены в лагерях Татарстана стартуют с 1 июля.

В казанском детском лагере «Заречье» уже рассказали, чем будут отличаться смены «ковидного» года. При проявлении признаков коронавируса ребенок будет отправляться в карантинное отделение. Далее работники лагеря сообщат о произошедшем родителям.