В Зеленодольском районе Татарстана на голосовании присутствовали 482 общественных наблюдателя

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Зеленодольском районе Татарстана голосование по поправкам в Конституцию проходило на 95 участковых избирательных комиссиях, еще одна комиссия работала на базе ЦРБ.

Все семь дней там присутствовали 482 общественных наблюдателя, рассказала председатель общественного совета Зеленодольского района Ольга Купоросова.

Всего в Татарстане за голосованием по поправкам в Конституцию РФ следили 16 353 наблюдателя.

