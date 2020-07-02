Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших россиян
ЦИК сообщил об обработке 100% протоколов. Поправки в Конституцию России поддержали 77,92% участников голосования.
Против поправок проголосовали 21,27%, говорят данные ЦИК России.
Напомним, что вчера, 1 июля, завершилось всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса.Общество
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