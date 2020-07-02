Новости общества

10:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших россиян

09:57, 02.07.2020
Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших россиян
Фото: Реальное время

ЦИК сообщил об обработке 100% протоколов. Поправки в Конституцию России поддержали 77,92% участников голосования.

Против поправок проголосовали 21,27%, говорят данные ЦИК России.

Напомним, что вчера, 1 июля, завершилось всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем