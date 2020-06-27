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В Татарстане сгорел грузовик с удобрениями

09:18, 27.06.2020
В Татарстане сгорел грузовик с удобрениями
Фото: Реальное время

В Заинском районе Татарстана сгорел грузовик с удобрениями.

Все произошло накануне утром. Автомобиль загорелся прямо на трассе. Водитель грузовика вовремя заметил дым. Он остановился, вызвал пожарных и пытался справиться с огнем самостоятельно.

Прибывшие пожарные потушили огонь, однако кабина грузовика полностью выгорела. К счастью, никто не пострадал, передает «Татар-Информ».

Ранее в Татарстане на трассе М-7 загорелся внедорожник. Водитель госпитализирован в больницу с ожогами.

ПроисшествияАвто Татарстан
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