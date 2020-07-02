Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подал в отставку, информирует пресс-служба тульского клуба.

Такое решение было принято после домашнего поражения от «Ахмата» (1:3). Руководство тульского клуба приняло отставку тренера.

К ближайшим играм команду будут готовить рулевой новомосковского «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый и тренер молодежного состава «Арсенала» Николай Ковардаев. С именем нового главного тренера клуб определится позднее.

Отметим, что поражение от «Ахмата» стало уже пятым подряд для «Арсенала» в чемпионате России. После 25 туров тульская команда набрала 28 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Черевченко работал в «Арсенале» с 2018 года. Вместе с ним команда добилась рекордных для себя результатов — шестое место в чемпионате России, полуфинал Кубка России и участие в Лиге Европы.