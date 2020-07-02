На Сахалине ассенизаторы облили фекалиями газетный киоск
Накануне в Южно-Сахалинске при работе ассенизаторов порвался шланг собирающей сточные воды машины и близлежащий газетный киоск оказался облит фекалиями.
Видео выложил портал sakhalin.info, уточнив, что кроме торгового павильона жертвой происшествия стала прохожая, оказавшаяся в этот момент на тротуаре.
«Сами ассенизаторы, судя по их виду, были крайне озадачены происходящим, а пострадавшие прохожая и продавец из ларька — сильно возмущены», — уточняет издание.
Рабочим пришлось отмывать киоск при помощи другого шланга.
Напомним, в 2018 году в Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт. Происшествие также попало на видео.
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