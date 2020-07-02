На Сахалине ассенизаторы облили фекалиями газетный киоск

Накануне в Южно-Сахалинске при работе ассенизаторов порвался шланг собирающей сточные воды машины и близлежащий газетный киоск оказался облит фекалиями.

Видео выложил портал sakhalin.info, уточнив, что кроме торгового павильона жертвой происшествия стала прохожая, оказавшаяся в этот момент на тротуаре.

«Сами ассенизаторы, судя по их виду, были крайне озадачены происходящим, а пострадавшие прохожая и продавец из ларька — сильно возмущены», — уточняет издание.

Рабочим пришлось отмывать киоск при помощи другого шланга.

Напомним, в 2018 году в Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт. Происшествие также попало на видео.

