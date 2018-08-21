В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт

В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт. Пользователи опубликовали соответствующие фотографии и видео в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент случился сегодня днем на территории канализационной насосной станции. Асфальт под машиной проломился и она начала заваливаться на правый бок. В результате кузов автомобиля оказалась в провале.

Судя по видео, водитель автомобиля не пострадал, так как незадолго до происшествия успел выйти из него.



Напомним, что несколько дней назад кусок асфальта провалился на набережной в Челнах.