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В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт

21:59, 21.08.2018
В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт
Фото: vk.com

В Елабуге ассенизаторская машина провалилась под асфальт. Пользователи опубликовали соответствующие фотографии и видео в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент случился сегодня днем на территории канализационной насосной станции. Асфальт под машиной проломился и она начала заваливаться на правый бок. В результате кузов автомобиля оказалась в провале.

Судя по видео, водитель автомобиля не пострадал, так как незадолго до происшествия успел выйти из него.

Напомним, что несколько дней назад кусок асфальта провалился на набережной в Челнах.

Происшествия Татарстан
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