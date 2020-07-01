Основной день голосования по поправкам и пейзажи Актаныша: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана на 1 июля

Сегодня в России основной день голосования по поправкам в Конституцию и многие главы районов РТ показали, как обстоят дела на участках. Однако выделить из сегодняшних постов в Instagram можно видео, которое выложил глава Бугульминского района Линар Закиров. Он опубликовал качественно смонтированный ролик, которный сопровождается торжественной музыкой. Плюс десять к пактриотическому порыву.

Глава Высокогорского района Рустам Кпалимуллин также выложил снимки с одного из участков. Его пост можно считать особенным из-за фото девушки-волонтера. Настоящую красоту не спрячешь даже защитным костюмом и маской.

А вот Энегель Фаттахов сегодняшнее утро начал с прекрасных видов вверенного ему Актанышского района. Экс-министр образования Татарстана судя по его аккаунту вообще тяготеет к природе и умиротворяющих роликов из леса там можно найти значительно больше, чем официальных мероприятий.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров и вовсе отличился экзотикой — он выложил фазанов. Глава района утверждает, что птиц выращивают местные фермеры.

Как будет выглядеть центральная библиотека Кукморского района показал его глава Сергей Дмитриев. Он проверил ход капремонта, судя по фото фасад здания уже обновлен, теперь идут внутренние работы.

Евгений Калашников