В Казани на избирательном участке загорелся аппарат для обработки бюллетеней

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В Казани примерно в 15.20 на избирательном участке №114 загорелся комплекс обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщается в «Инстаграме» Кировского и Московского районов.

По предварительным данным, замкнуло аккумулятор, это стало причиной возгорания.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на место и устранили возгорание. Также они проверили на наличие неполадок второй комплекс. Слаженно сработала и комиссия на участке.

«Тайна голосования не нарушена, ни один бюллетень не поврежден. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Работа избирательного участка продолжается в штатном режиме.